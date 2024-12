Tragico incendio in una RSA; muore 76enne pontino

Leggi su Dayitalianews.com

Tragedia ieri in unadi Genzano, dove un uomo di 76 anni, originario di Formia, ha perso la vita a seguito di unche si è sviluppato all’interno della stanza in cui era ospite.La dinamica dell’incidenteSecondo le prime ricostruzioni, l’anziano sarebbe deceduto a causa delle gravi ustioni riportate. Gli infermieri presenti nella struttura sono riusciti a mettere in salvo gli altri due ospiti che si trovavano nella stessa stanza. Tuttavia, non è stato possibile fare nulla per salvare la vittima.L’intervento delle autoritàSul luogo della tragedia sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme, e i Carabinieri di Velletri, incaricati di svolgere le indagini per chiarire le cause dell’e la dinamica dell’accaduto.Indagini in corsoPer accertare con precisione le cause del decesso, il magistrato di turno della Procura di Velletri ha disposto l’autopsia sul corpo del