Ilgiorno.it - Tour nei quartieri: "Scopriamo i tesori dei nostri ex borghi"

di Marianna Vazzana Milano vestita di luci diventa meta di passeggiate non solo per i turisti ma anche per i suoi stessi abitanti. Perché non rendere le festività un’occasione di scoperta di luoghi mai visti, o nei quali tornare con nuove emozioni? Con questo spirito nasce “Natale nei“, un ciclo di visite gratuite realizzato grazie alla collaborazione tra il Comune di Milano e l’Associazione AntichiMilanesi, ideatrice del progetto. "Lo scopo – spiegano i promotori – è non solo rivalutare iin quanto nuclei urbani sopravvissuti a un secolo di sviluppo edilizio spesso disordinato, ma, anche e di più svelare, attraverso percorsi culturali, alcune opere d’arte figurativa presenti negli edifici religiosi che caratterizzano iperiferici: chiese (spesso santuari), abbazie e oratori, con particolare attenzione ai soggetti relativi alla Natività, all’Adorazione dei Magi e alle figure della Sacra Famiglia dal Medioevo a tutto il Novecento".