Biccy.it - Thais Souza Wiggers, l’ex di Mammucari pubblica una storia criptica che potrebbe essere contro di lui

Leggi su Biccy.it

La brutta figura che ha fatto Teoa Belve l’abbiamo vista tutti e proprio mentre lui era in onda su Rai2, la sua ex mogliehato su Instagram unacherivolta proprio a lui. Il condizionale ovviamente è d’obbligo, dato chevelina di Striscia la Notizia non ha taggato nessuno né fatto nomi, ma l’allusione sembrerebbepalese.Teosbotta a Belve e lascia lo studio: “Ma vaffa!” #Belve https://t.co/hVpUvCtwxz— BICCY.IT (@BITCHYFit) December 10, 2024ha infatti usato l’emoji di due maschere di carnevale e ha scritto “tempo al tempo, prima o poi la maschera cade” con tanto di gif di una belva/pantera, per l’appunto, che cammina.e Teonon si sono lasciati bene, ma sono in buoni rapporti per la figliae Teo hanno avuto una relazione dal 2006 al 2009 e una figlia, Julia, nata nel 2008.