Tagli di capelli: lo spiky mullet è di tendenza per l'inverno 2025

Rita Ora lo ha sfoggiato di recente ai Fashion Awards 2024 e ha subito rilanciato una nuova. Secondo molti, ilsarà l'anno del, in particolare in versione. Nato negli anni ’70 e reso celebre negli anni ’80 con ciocche lunghe sulla nuca e tempie rasate, questoo è stato reinterpretato dalla star in una versione totalmente rinnovata. Caratteristiche principali Se ilclassico si sviluppava in verticale, il nuovo stilepresenta scalature più arcate e geoetriche. Spesso abbinato a una frangia e con lunghezze che superano le spalle, ildi Rita Ora è corto ai lati come nella versione classica, ma cade sulle spalle in modo più deciso e netto, meno sfumato rispetto alle tendenze del 2024. Il punto di forza delo è il ciuffo: la parte superiore è lunga solo pochi centimetri, con lunghezze non uniformi e scolpita con gel per creare le punte.