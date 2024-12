Lanazione.it - Sconfitta la Rlc Sistemi . Costone sempre avanti

pesante quella rimediata dalla Rlcsul campo delSiena in serie B femminile regionale. Le ragazze allenate da coach Pilli finiscono col perdere 54-47, senza riuscire mai a prendere in mano la partita e subendo costantemente la maggiore aggressività fisica e mentale delle padrone di casa, apparse in grande spolvero. Di conseguenza Prato rimane inchiodata a quota 10 punti e al sesto posto in classifica. Primo quarto che vede subito le senesi fare la voce grossa e chiudere sul 14-9, facendo immediatamente intuire quale sarà l’andamento della partita. Nel secondo quarto le percentuali di realizzazione si abbassano. Prevalgono le due difese, mariesce a conservare il piccolo margine accumulato e chiude sul 23-18 all’intervallo lungo. Al rientro in campo dagli spogliatoi sono ancora le padrone di casa a farsi preferire sul piano del gioco e a consolidare il margine di vantaggio sulle pratesi, apparse meno compatte e performanti rispetto al solito.