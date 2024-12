Ilnapolista.it - Roma, Ranieri: «ll prossimo allenatore? Non è la priorità, ma ci stiamo pensando»

Il tecnico della, Claudio, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di giovedì contro il Braga: Che partita si aspetta domani?«Il pubblico dellaè molto caldo e presente e spinge molto la squadra. Mi aspetto un Braga presente, che gioca il suo calcio portoghese con influenza europea. Conosco Moutinho, è stato un mio giocatore. Mi aspetto una bella partita tra due squadre che vorranno vincere».Angelino è tra i giocatori più impiegati: chi può sostituirlo?«C’è Saelemaekers, ma anche Zalewski ed El Shaarawy. Posso giocare a quattro. Non mi creo il problema».Chestate cercando?«cercando uno bravo, poi speriamo di non sbagliarlo».Domani ci dobbiamo aspettare qualche cambio in difesa e a centrocampo?«Stasera tiro le somme, parlo con i ragazzi e poi deciderò.