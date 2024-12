Ilgiorno.it - Rabbia e paura della ragazza accoltellata dall'ex a Giussano: Said vada in cella e buttino la chiave

Como, 11 dicembre 2024 - "Voleva uccidermi. Me lo scriveva su TikTok. Diceva che voleva vedere il mio sangue, che mi avrebbe accoltellato per 77 volte. E quando è scappato ha avuto il coraggio di telefonare a mio padre per dirgli che mi aveva ammazzata e che andasse a prendere il mio cadavere". Parla così, intervistata da La Provincia di Como, la 24ennelunedì scorso a, in Brianza, fuori da un centro commerciale'ex fidanzatoCherrah, di 26 anni, poi arrestato per tentato omicidio. "Ho, sì,di morire - aggiunge la giovane - Il mio futuro sta nella speranza che lo rinchiudano in prigione. Evia le chiavi. Non voglio morire per causa sua".al centro commerciale: gravedi 24 anni. Fermato l’ex fidanzato, era ai domiciliari per averle lanciato l’acido Un’aggressione quanto mai prevedibile, visti i precedenti specifici diCherrah, come ha spiegato l’avvocato: “Aveva detto 'ti ammazzo e ti rovino con l'acido’, ci ha provato con l'acido e adesso si vede che è passato alla fase successiva”.