Pokémon e Aardman | Annunciata una Magica Collaborazione per il 2027

Oggi, TheCompany International e lo studio di animazione indipendente, vincitore di numerosi premi, hanno annunciato un entusiasmante progetto in arrivo per il pubblico nel. Lavedrà lo stile di narrazione unico diincontrare l’universoin avventure tutte nuove.Taito Okura, Vicepresidente Marketing e Media presso TheCompany International ha commentato: “Questa è una partnership da sogno per. Adsono maestri nella loro arte e siamo rimasti conquistati dal loro talento e dalla loro creatività. Ciò a cui abbiamo lavorato assieme farà sicuramente gola ai fan deiin tutto il mondo!”Sean Clarke, Amministratore Delegato di, ha aggiunto: “È un onore enorme lavorare con TheCompany International.