Ilfattoquotidiano.it - Ora in Siria i ‘terroristi’ sono nostri alleati: una ripulitura tipica dei media occidentali

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il vincitore militare della guerra lampo inè Abu Mohamed al Golani, il capo di Hayat Tahir al Sham. Golani è nato in Arabia Saudita nel 1982, del 2003 ha aderito ad “al Qaeda Iraq” ed è stato messo in galera dagli statunitensi ad Abu Graib e Al Buqqa, dove soggiornava anche il leader dell’Isis Al Bagdadi. In seguito Golani aderì all’Isis da cui si staccò nel 2011 per fondare Al Nusra, ricucendo i legami con Al Qaeda. Per questi motivi gli Usa lo avevano inserito nella lista dei terroristi e posto una taglia di 10 milioni di dollari sulla sua testa. Anche Al Nusra è stato inserito nella lista delle organizzazioni terroristiche, come alias di Al Qaeda così come l’organizzazione Hayat Tahit al Sham che ha guidato la “ribellione” nostrana in.Questo signore oggi viene presentato non come un terrorista tagliagole – come venivano definiti fino a un mesetto fa – ma come un giovane ed entusiasta ribelle che ha liberato ladal giogo del tiranno Il fatto che questo signore sia un dirigente delle organizzazioni che hanno organizzato l’attentato alle torri gemelle e contro cui gli Usa hanno scatenato la guerra dei mondi e invaso per trent’anni l’Afghanistan, viene tutto miracolosamente dimenticato in nome della vittoria contro l’odiato nemico Bashar al Assad.