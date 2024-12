Quotidiano.net - Nuova circolare Inps: pensione per content creator e professionisti digitali

Leggi su Quotidiano.net

Anche i, e più in generale icome influencer e talent manager, avranno la loro: in questa direzione va ladell', che sarà pubblicata a breve. Questaè stata elaborata per fare il punto sulle norme previdenziali che riguardano il comparto ed essere un riferimento per iper assolvere i propri obblighi contributivi. Ad annunciarla il vice-direttore generale dell'istituto, Antonio Pone, nel corso dell'evento "C come Economy. Risposte concrete ad un mondo virtuale", organizzato dall'Associazione Italiana& Digitals insieme ade con la partecipazione di Assoinfluencer. Secondo Pone "è molto importante che queste professioni giovani" e "molto variegate" trovino "da subito delle certezze anche per quanto riguarda l'ambito previdenziale".