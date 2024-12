Ilfoglio.it - Meccanica di un addio

È stato nella cinquina in lizza al Premio Scerbanenco questo thriller avventuroso dal vago sapore salgariano edito da Marsilo e intitolatodi un. Romanzo d’esordio del bioingegnere Carlo Calabrò, oggi imprenditore di stanza a New York, racconta le vicende di Florian Kaufmann, un ingegnere svizzero trapiantato in Brasile che sogna di portare avanti contro tutto e tutti la propria impresa ecosostenibile. “Il mondo fa schifo ed è sbagliato, e per aggiustarlo ci vuole uno come Kaufmann, per dimostrare che è possibile l’impossibile: fare impresa, (e soldi), onestamente, in Brasile, valorizzando legnami ma allo stesso tempo proteggendo la foresta”. Siamo nel minuscolo villaggio di Araxà do Oeste, nel bel mezzo del nulla della giungla amazzonica, e fin da subito ci rendiamo conto che Kaufmann sarà costretto a scontrarsi con una realtà molto diversa da quella che aveva immaginato.