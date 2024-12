Linkiesta.it - La creatività nel panettone e non solo

IlSalina del mastro fornaio Francesco Arena (Messina)Francesco Arena ha unito la sua passione, nonché professione, per i lievitati al valore per il territorio in cui è nato e conduce la sua attività di mastro fornaio. In tutti i suoi prodotti c’è un profumo, un sapore, che sono espressione dell’area dello Stretto, riuscendo così a raccontare una storia della provincia messinese a ogni morso. Anche per il lievitato del Natale, Forno Arena è rimasto fedele a questo modo di fare, pensando alSalina, nella versione bassa, dall’impasto arricchito di uvetta di Pantelleria e capperi di Salina canditi, ricoperto da una glassa al cioccolato e mandorle. IlSalina e le altre versioni (interessante anche quella al cioccolato di Modica e mango), sono disponibili nei due negozi di Messina, e nello shop online.