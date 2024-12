Metropolitanmagazine.it - Jeremy Allen White si unisce al cast di The Mandalorian & Grogu nei panni di un Villain

Il film Star Wars Theha aggiunto la star di The Bearnel ruolo del figlio di Jabba the Hutt, Rotta the Hutt, ha confermato Deadline. E il ruolo è uno dei principali, non un semplice cameo. Il grosso boss del crimine intergalattico Jabba non ha figli umani. Si suppone chestia quindi dando voce a questa creatura. Parenti di Jabba the Hutt sono apparsi nelle serie di Star Wars e in film come Episodio I: La minaccia fantasma.sialgià composto da Pedro Pascal, che interpreta Mando, e dall’attrice Sigourney Weaver. Jon Favreau dirige e co-scrive con Dave Filoni. Il film uscirà nelle sale il 22 maggio 2026.Favreau e Filoni hanno mostrato delle riprese del film al D23 ad agosto. Quel filmato mostrava il ritorno di Babu Frick e un pianeta innevato che assomigliava molto a Hoth dell’Impero colpisce ancora del 1980, completo di enormi AT-AT che giravano.