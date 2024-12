Metropolitanmagazine.it - Israele vuole una Siria impotente al confine

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il crollo del regime di Assad ha provocato una dura risposta militare da parte di, che ha lanciato attacchi aerei contro obiettivi militari in tutta lae ha schierato truppe di terra sia all’interno che all’esterno di una zona cuscinetto demilitarizzata, per la prima volta in 50 anni.Martedì l’esercito israeliano ha dichiarato di aver effettuato circa 480 attacchi in tutto il Paese negli ultimi due giorni, colpendo la maggior parte delle riserve di armi strategiche della, mentre il ministro della Difesa Israel Katz ha affermato che la marina israeliana ha distrutto la flottana durante la notte, salutando l’operazione come “un grande successo”.“Il piano diè che la nuovaabbia a disposizione solo armi semplici da usare dentro la”: lo afferma l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in, che sta documentando i raid aerei israeliani in tutta laoccidentale e in alcune zone dellanord-orientale.