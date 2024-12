Inter-news.it - Inzaghi: «Inter meglio nel primo tempo. Sbagliata in qualità»

Leggi su Inter-news.it

dopo Bayer Leverkusen-terminata sul punteggio di 1-0, in un’vista suTV ha commentato la sfida della sesta giornata di UEFA Champions League.STOP – Simonedopo Bayer Leverkusen-ha parlato così con grande rammarico, ma fiducioso per il futuro: «Sicuramente ci aspettavamo questo tipo di partita, abbiamo incontrato un avversario di. Nela parte i primi dieci minuti dove hanno fattoloro, abbiamo controllato abbastanza bene. Davamo l’impressione di poter fare di più in avanti, ma abbiamo sbagliato un po’ in. Nel secondoabbiamo fatto meno davanti controllando la gara contro un avversario di assoluta. Dispiace per il gol subito al novantesimo, questo purtroppo è il calcio. Il cammino dipende da noi, non sarà questa sconfitta a scalfire il gran lavoro fatto fin qui.