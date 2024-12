Thesocialpost.it - Il virus misterioso arriva in Italia, verifiche su una donna rientrata a Cosenza dal Congo

Leggi su Thesocialpost.it

L’Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute stanno avviando indagini su un secondo caso, dopo quello di Lucca, riguardante una persona tornata dalcon febbre e dolori. I campioni prelevati all’ospedale di, che erano stati inizialmente inviati allo Spallanzani di Roma, verranno analizzati nei prossimi giorni.Leggi anche: Roma, albergo in fiamme: evacuate oltre 50 persone a causa dell’incendioLa paziente è unache ha lavorato a Kinshasa, proprio come l’uomo di Lucca, probabilmente nel settore della ristorazione. Ha soggiornato a circa 700 chilometri dalla zona in cui è stata riscontrata la malattia ancora non identificata. È tornata dieci giorni fa ed è stata ricoverata. Le sue condizioni sono migliorate e ora sta bene. Tuttavia, poiché èdale non si è ancora giunti a una diagnosi definitiva, si è deciso di effettuare ulteriori accertamenti di laboratorio.