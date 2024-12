Ilrestodelcarlino.it - Il ‘Dono sospeso’ della Caritas per le persone fragili

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ladi Savignano sul Rubicone promuove la quinta edizione del progetto Re(si)stiamo insieme, il "Dono sospeso", che consiste nell’acquisto di un pacco natalizio per donare calore, accoglienza e beni alimentari alle famiglie e allepiù. Re(si)stiamo insieme vuole attivare la solidarietà e consentire, a chi vuole, di contribuire con un’offerta per la preparazione di pacchi spesa natalizi contenenti beni di prima necessità, alimentari e per l’igienepersona ecasa, e anche qualche dolcetto per rendere più lieto il Natale e le festività. I volontariprovvederanno alla consegna dei doni. Nelle scorse edizioni sono stati fatti e donati circa 80 pacchi per ogni raccolta, un grande risultato che ha visto impegnati tanti volontari e giovani, ma soprattutto ha portato un tocco di felicità in casa di tante