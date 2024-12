Oasport.it - Edoardo Bove operato con successo. I possibili scenari per la sua carriera

Ieri mattinasi è sottoposto ad un intervento chirurgico per l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo. L’operazione, effettuata nel reparto di aritmologia dell’ospedale Careggi di Firenze (dove il calciatore italiano è ricoverato da mercoledì scorso), è andata fortunatamente a buon fine come ha confermato la Fiorentina tramite una nota stampa.“ha contattato pochi minuti fa la società e da lui stesso è stata informata che sta bene e che dovrà proseguire il percorso post-rio prima di essere dimesso dall’ospedale nei prossimi giorni”, si legge nel comunicato del club toscano. Come da protocollo, per essere dimesso dalla struttura ospedaliera, è stato impiantato dunque un defibrillatore sottocutaneo removibile.Una volta dimesso,dovrà attendere tutti gli esiti dei vari esami sostenuti in questi giorni per poi decidere, in accordo con i medici, se mantenere o rimuovere il defibrillatore.