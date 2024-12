Iltempo.it - "Come per i fascisti", la sparata di Parenzo sui no vax: il caso multe

Un parallelismo destinato a creare una certa agitazione sui social in particolare tra gli utenti che plaudono alla scelta del governo di annullare leai no vax che non si sono vaccinati contro il Covid violando l'obbligo e che non sono state pagate. Lo ha fatto Davidin apertura di puntata de L'aria che tira, su La7, quando sulla scia del riconoscimento della rivista Politico a Giorgia Meloni, incoronata "leader più potente" dell'anno che sta per finire, sottolineala sua maggioranza ha deciso di "inserire nel famoso decreto Milleproroghe un norma che sostanzialmente salva i no vax, stoppa leper tutti i coloro i quali erano stati sanzionati durante il triste periodo del Covid", commenta il conduttore. Una mossa, quella del governo, "che secondo qualcuno è una bella sanatoria".