Lopinionista.it - Cna Fita esprime il suo cordoglio per le vittime della tragica esplosione di Calenzano

ROMA – Cnail suoper ledie si unisce al dolore dei familiari colpiti da questa tragedia.Invitiamo le istituzioni a riflettere sull’importanzasicurezza che è fondamentale in tutte le attività economiche, specialmente nel settore dell’autotrasporto, in prima linea con un ruolo cruciale nella mobilità delle merci e nell’economia globale.È fondamentale che si adottino misure efficaci e si promuovano la culturaprevenzione e strategie per garantire la protezione degli operatori e delle infrastrutture, così da evitare il ripetersi di eventi così tragici e per tutelare la vita e la salute di tutti.L'articolo Cnail suoper lediL'Opinionista.