Bayer Leverkusen-Inter 1-0 pagelle | Bastoni da incubo 5 Inzaghi idem

L’perde la prima partita di UEFA Champions League contro ilcon il risultato di 1-0. Alessandroè il peggiore in campo, Simonelo accompagna. Ledel match. YANN SOMMER 6 – Non soffre sui corner nonostante lo schema dei tedeschi, sul gol non può fare nulla. Battezza l’angolo ma Mukiele tira centrale.– DIFESAYANN BISSECK 6.5 – Nel primo tempo va due volte in area di rigore dele crea pericoli di testa. In difesa è una roccia, dalla sua parte non passa nessuno.STEFAN DE VRIJ 7 – Una autentica diga al centro della difesa. Salva un gol in scivolata prima che l’attaccante tiri, domina Tella e fa un’altra partita da grande giocatore.ALESSANDRO5 – Scivola e lascia spazio libero a Mukiele per segnare.