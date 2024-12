Bayer Leverkusen-Inter 1-0 Inzaghi | Fatto troppo poco

Leggi su Ilnerazzurro.it

Una sconfitta amara per l’di Simone, che al novantesimo vede sfumare l’imbattibilità in Champions League. Il tecnico nerazzurro, ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato una partita giocata con attenzione difensiva ma priva della consueta brillantezza offensiva:Rammarico per il gol subito o per la mancanza di creatività?“Non è stata una delle nostre migliori partite. Ilè una squadra di valore e ha iniziato meglio, colpendo una traversa. Poi abbiamo controllato la gara, ma forse, senza mai osare nei momenti chiave. Negli ultimi 25 metri siamo mancati di qualità, e dispiace perdere così, soprattutto per come è arrivato il gol. Tuttavia, non scalfisce il nostro cammino: domani saremo probabilmente tra le prime otto, e le prossime due gare a gennaio saranno decisive per il nostro destino”.