Ballando con le polemiche, o forse erano le Stelle? Il ‘caso Mariotto’ e come (forse) finirà

con le, oera? Un lapsus banalmente cercato, perché se è vero che leci sono, più o meno luminose, e che si balla davvero, maiin questa edizione la polemica e il gossip fanno da comprimari. Milly Carlucci fa pendere sapientemente la bilancia sulla bagarre, rettrice totale, “divide et impera“, detta in latino non americano.D’altronde, vedere i vip che ballano è affascinante ma non certo per cinque ore di fila: lì diventa tormento, agonia, una punizione autoinflitta. Se invece le cinque ore sono infarcite di, diatribe, misteri, dialoghi sul filo, allora () si può vincere anche il sonno.con Le, talent e reality insieme, è nel suo anno d’oro non solo per gli ascolti ma anche per quanto se ne parla. Sui social, sui siti, al banco del macellaio, che faccio, lascio? Ed è un bene che, se di tv si deve parlare, si parli di questo:è uno show ben fatto, godibile, uguale a se stesso nella forma ma con un contenuto che spinge sempre di più verso i social e verso la forma reality.