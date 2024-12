Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 11 dicembre 2024 | Trono Classico e Over

, mercoledì 11è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, mercoledì 11, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diProtagonisti, in apertura, saranno Gemma Galgani e Fabio Cannone. Dopo la segnalazione di Gemma, convinta che Fabio abbia una fidanzata in Spagna, i due hanno deciso di interrompere la frequentazione. Nonostante il cavaliere abbia detto al centro studio, davanti a tutti, di essersi innamorato della dama torinese., però, proprio lui farà leggere a Maria una lettera in cui descriverà Gemma come falsa, bugiarda, solo attenta a dare spettacolo.