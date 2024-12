Ilrestodelcarlino.it - Allagamenti a Capannaguzzo: strade isolate per ore a causa della pioggia intensa

Ostaggi dell’acqua per 5 ore, dal pomeriggio fino a sera: chi era dentro casa non poteva uscire e chi era fuori non poteva entrare. Una condizione che apurtroppo in molti ormai conoscono fin troppo bene: lache per tutta la giornata di lunedì è caduta battente sulla città hato l’allagamento di una serie di, rendendo in praticanumerose abitazioni i cui abitanti sono stati costretti ad attendere il defluire dell’acqua per poter riprendere la loro quotidianità. "E’ purtroppo un aspetto ricorrente – lamentano i residenti, alcuni dei quali hanno voluto documentare sui social network quanto stava accadendo davanti alle loro dimore – col quale dobbiamo fare i conti dalla fine degli anni Novanta. E’ vero che l’intensità delle precipitazioni è cambiata, ma non può essere tollerabile che semplicemente una giornata diarrivi a far paura".