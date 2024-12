Quotidiano.net - Una città ferita. L’indignazione non può bastare

Privitera La grande piaga delle morti sul lavoro offusca ancora una volta tragicamente a pochi mesi di distanza l’immagine da cartolina dellacapitale internazionale della bellezza e dell’arte. A una manciata di chilometri dalla cupola del Brunelleschi e dalla magnificenza della basilica di Santa Maria del Fiore un’altra strage, un’altra terribile tragedia porta con sé il nome di Firenze. Sono passati soltanto dieci mesi ed è ancora vivo il dolore straziante per le cinque vittime del cantiere di via Mariti, in piena, dove era in costruzione un centro commerciale della grande distribuzione commissionato da Esselunga. Ora ci sono da piangere altri due morti, da attendere il penoso ritrovamento dei tre dispersi e sperare che possano esserci buone notizie per i due ustionati gravi, ma anche per le altre persone ferite e ricoverate in ospedale.