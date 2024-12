Lanazione.it - Terzani e Maraini, arriva a Poppi la mostra che celebra i due grandi toscani

Arezzo, 10 dicembre 2024 –lafotografica itinerante "Memorie in Viaggio" dedicata a Foscoe Tizianoa venti anni dalla loro scomparsa, a cura dell’Associazione Nazionale Case della Memoria. In, 66 immagini digitalizzate e riprodotte a partire dagli originali che tracciano una panoramica dei luoghi dell'Oriente e dell'Estremo Oriente - con i loro personaggi, situazioni e usanze - in cui i due autori hanno abitato, lavorato, viaggiato, restituendo la percezione di comeli hanno vissuti. L’inaugurazione si terrà sabato 14 dicembre (ore 18) al Castello dei Conti Guidi di. Interverranno Federico Lorenzoni sindaco die presidente dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino e Andrea Rossi collaboratore dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino e coordinatore dell’Ecomuseo del Casentino, oltre ai curatori della, Adriano Rigoli e Marco Capaccioli, rispettivamente presidente e vicepresidente dell'Associazione Nazionale Case della Memoria.