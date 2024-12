Ilveggente.it - Sinner, un sogno che si avvera: è successo davvero

, due sogni in un colpo solo: domenica indimenticabile per il numero 1 del mondo.Dopo una stagione così, si provi a dire il contrario, meritava di regalarsi una giornata così. Di realizzare unche forse, fino a qualche anno fa, era convinto fosse destinato a rimanere tale. Anzi, a dire la verità, di sogni in una giornata sola ne ha realizzati ben due e non solo uno. A riprova del fatto che l’8 dicembre 2024 resterà scolpito nella sua memoria per sempre., unche si: è(LaPresse) – Ilveggente.itIn quella di chi? Ma di Jannik, naturalmente, essendo stato lui il protagonista indiscusso dell’ultimo appuntamento di Formula 1 dell’anno che sta per passare agli archivi. Il campione altoatesino, reduce come noto da un’annata assolutamente straordinaria, è volato ad Abu Dhabi per concedersi un’incursione a sorpresa nel magico mondo dell’alta velocità e dell’automobilismo, di cui è molto appassionato.