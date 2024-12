Lapresse.it - Rupert Murdoch, il controllo del suo impero mediatico sarà diviso tra i quattro figli

Il ‘commissioner’ del Nevada Edmund Gorman Jr ha bocciato il tentativo didi modificare il trust di famiglia per lasciare alo maggiore Lachlan ildel suoe consolidare la linea editoriale di destra di Fox News. Lo riferisce il New York Times che ha avuto accesso ai documenti depositati in tribunale. Il commissioner Gorman, al quale spettava la decisione, nei documenti depositati sabato ha concluso chee ilo Lachlan, che attualmente è a capo di Fox News e di News Corp., hanno agito in “cattiva fede” nel loro tentativo di emendare il trust, che dividerà equamente ildell’azienda di famiglia tra iadulti del magnate dell’editoria, Lachlan, James, Elisabeth e Prudence, dopo la sua morte.Secondo quanto scritto dal commissioner Gorman nelle 96 pagine del documento, il piano per cambiare le regole del trust appare come una “farsa attentamente elaborata” per “consolidare in modo permanente i ruoli esecutivi di Lachlan” all’interno dell’“indipendentemente dagli impatti che taleavrebbe avuto sulle aziende o sui beneficiari” del trust di famiglia.