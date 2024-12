Abruzzo24ore.tv - Regione Abruzzo: Bilanci, Famiglie e Sviluppo Energetico, Tutto Deciso in Assemblea

L'Aquila - Approvati ilo di previsione 2025-2027, il piano per lee nuove regole sull’energia rinnovabile e le infrastrutture regionali. Durante l’ultima seduta del Consiglio Regionale dell’, presieduto da Lorenzo Sospiri, sono stati approvati importanti provvedimenti riguardanti ilo di previsione 2025-2027, il Piano integrato per la Famiglia 2023, e nuove misure in materia di gestione del demanio marittimo e energia rinnovabile. Questi interventi rappresentano un significativo passo avanti per la pianificazione economica, sociale e ambientale dellao di previsione Con una manovra da oltre 30 milioni di euro, ilo di previsione per il triennio 2025-2027 è stato votato a maggioranza. Tra i capitoli più rilevanti, 300mila euro sono stati destinati al sostegno del pendolarismo studentesco nelle aree svantaggiate.