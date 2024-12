Davidemaggio.it - Rai 2: cronaca nera e Pino Rinaldi per risollevare il giovedì sera

Leggi su Davidemaggio.it

Rai 2 è pronta a fare spazio nel 2025 allain primata, nel tentativo di ottenere buoni ascolti e soprattuttole sorti dell’agognato, che in stagione ha già registrato il sonoro flop de L’Altra Italia, ennesimo talk non riuscito nellata orfana ormai da più di dieci anni di Annozero.Un mese fa vi davamo conto della decisione della Rai di promuovere in prime time Ore 14, con un ciclo di sei/otto puntate in onda in primavera. Ma ladebutterà nelle sere di Rai 2 già a gennaio cone il suo Detectives – Casi Risolti e Irrisolti.Il programma true crime, nato nell’estate 2021 per la secondata di Rai 2 e traslocato dallo scorso settembre su Rai 3 (in onda ogni domenica intorno alle 23.30 fino al 3 novembre), si appresta dunque a rientrare nella programmazione del secondo canale, approdando nell’ambita fascia di primata (dai palinsesti Rai dell’inverno 2025 annunciati da Rai Pubblicità è previsto da16 gennaio).