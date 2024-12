Quotidiano.net - Putin accelera sul missile Oreshnik. Kubilius (Ue): “Se la Russia vince in Ucraina l’aggressione all’Europa arriverà prima”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 10 dicembre 2024 - Vladimirspinge sull’tore delbalistico ipersonico. La– ha detto il leader russo – punta ad avere una quantità sufficiente, che consentirà di non prendere più in considerazione l'uso di armi nucleari.ha parlato nel corso di una riunione del Consiglio per la società civile e dei diritti umani. "Stiamo migliorando la nostra dottrina nucleare, non rafforzandola. Fondamentalmente, ora, dobbiamo migliorare il, non la dottrina nucleare - ha detto, citato dalle agenzie di stampa russe - perché una quantità sufficiente di questi sistemi d'arma all'avanguardia eliminerà effettivamente la necessità di usare armi nucleari". epa11735092n President Vladimirholds a meeting with the Defense Ministry leadership and representatives of the defense industry, in Moscow,, 22 November 2024.