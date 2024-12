Quotidiano.net - Patente e nuovo codice della strada: come cambiano i quiz dal 14 dicembre?

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 92024 – Macambia l’esamecon ilin vigore dal 142024? Quali differenze ci saranno ad esempio tra iche i candidati troveranno fino a venerdì 13 con quelli aggiornati da sabato? Lo abbiamo chiesto a Paolo Colangelo, presidente delle autoscuole Confarca.per lafino al 13Fino al 13i candidati che dovranno sostenere l’esame per lanon troveranno novità. Ilinfatti entra in vigore il giorno successivo. Quindi i test di teoria e guida si svolgeranno secondo le regole attuali.per ladal 14Con l’entrata in vigore delle nuove regole, invece, “bisognerà rivedere i– anticipa il presidente Colangelo -. Un lavoro che le autoscuole hanno iniziato, abbiamo già inoltrato al ministero quelle che per noi potrebbero essere le nuove domande.