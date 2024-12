Ilfattoquotidiano.it - Omicidio Luca Sacchi, condannati anche in appello gli imputati: pene fino a 25 anni

Condanneinper le persone coinvolte vario titolo nell’di, ucciso a Roma nell’ottobre del 2019 in quello che sembrò un tentativo di rapinai. La Corte d’assise didi Roma ha condannato a tredi carcere per l’allora fidanzata, Anastasiya Kylemnyk, accusata di violazione della legge sugli stupefacenti nell’ambito della vicenda legata all’diavvenuto nella notte tra il 23 il 24 ottobre del 2019.I giudici hanno inoltre disposto una pena a 25per Marcello De Propris e a 24e 1 mese per Paolo Pirino. Il ragazzo venne ucciso in strada da Valerio Del Grosso per il quale è già definitiva la condanna a 27. L’del giovane si consumò nell’ambito di una trattativa intercorsa traPrinci, amico die condannato per violazione della legge sulla droga, e un gruppo di pusher del quartiere San Basilio.