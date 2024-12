Ilnapolista.it - Mourinho potrebbe tornare in Premier al Wolverhampton

Leggi su Ilnapolista.it

Josésta attualmente lavorando con il club turco Fenerbahçe, ma ha l’opportunità diin Inghilterra. La fonte turca As Marca riporta di un reale interesse degli inglesi delche attualmente sono penultimi in classifica, in una situazione piuttosto complicata che li vede reduci da tre sconfitte consecutive. La retrocessione in Championship sembra quasi inevitabile e per questo i tifosi nelle ultime giornate hanno invocato l’arrivo dello Special One che non ha mai nascosto la volontà diin Inghilterra molto presto: lo spostamento immediato sembrerebbe difficile, ma dietroesserci lo zampino di Jorge Mendes. ÖZEL – SON DAK?KA BOMBA:kulübü, Jose’yu transfer etmek için Fenerbahçe’ye £5M teklif yapt?. #wwfcLig’de sondan ikinci s?rada olan Wolves, bir an evvel’yu tak?m?n ba??na getirmek istiyor.