Minaccia la madre 75enne con un coltello per soldi: arrestato a Roma

L’uomo, un 49enne, è stato fermato dalla Polizia nel quartiere Primavalle dopo aver tentato una rapina aggravata., 10 dicembre – Nel quartiere Primavalle di, un uomo di 49 anni è statoper tentata rapina aggravata dopo averto con unsua, una donna di 75 anni, e una nipote della donna, di 49 anni. L’episodio si è verificato in via Angelo Mosso, dove l’uomo, in evidente stato di agitazione, avrebbe richiesto denaro alla.Al rifiuto della donna, il 49enne ha perso il controllo, estraendo una serramanico. Prima hato di autolesionarsi, poi ha rivolto ilcontro le due donne, generando il panico. Le vittime hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.Gli agenti del Reparto Volanti e del commissariato Monte Mario sono intervenuti prontamente, trovando l’uomo nascosto tra le automobili parcheggiate nei pressi dell’abitazione.