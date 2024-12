MasterChef Italia al via la nuova stagione | Può succedere di tutto tutte le novità

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –sta per tornare. Lo show culinario più amato della televisione, dove aspiranti chef sono pronti a mettersi in gioco e a dimostrare le loro abilità tra i fornelli, sta affilando i coltelli per dare il via alla 14esima edizione. E questa volta, con tantissime. Da giovedì 12 dicembre, le cucine del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy si riaccendono con lain esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Unaricca di cambiamenti, che hanno messo in discussione anche il magico e inarrestabile trio in giuria formato dagli chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. I tre giudici tornano insieme per il sesto anno consecutivo a giudicare i piatti dei cuochi amatoriali che aspirano a diventare il nuovono.