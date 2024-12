Justcalcio.com - Lotta salvezza: continua la crisi di Verona e Monza, per i bookie ora rischia anche il Como|Serie A

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-10 19:27:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com:ladi, per iorailA Calciomercato.com Homeladi, per iorail Como Getty Images L’1-4 del Bentegodi contro l‘Empoli è il secondo scontroconsecutivo perso dal, dopo l’1-0 di Cagliari. Per gli uomini di Paolo Zanetti – la cui panchina potrebbe avere le ore contate – è la quarta sconfitta di fila.