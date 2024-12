Notizie.com - L’idea di Donald Trump sulla fine di tutte le guerre: “Via dalla Nato”. Crosetto: “L’Europa reagisca o ci travolgerà”

Mancano ormai poche settimane all’insediamento dialla Casa Bianca, ma la sua politica estera sta già influendo sugli assetti internazionali.Una strategia precisa, semplice e per il momento efficace. Nella prova dei fatti si vedrà, ma l’orientamento dista già spaccando la politica internazionale, Stati europei in primis. Meno aiuti a Kiev, cessate il fuoco in Ucraina, viase mancano le condizioni.didile: “Via”.: “o ci” (ANSA FOTO) – Notizie.comEd è proprio su quelle condizioni che in queste ore si stanno scatenando politici ed analisi. Tanto che il Ministro della Difesa italiano Guido: “Èdelle burocrazie. Avanti così e, col suo approccioderegulation, cicome uno tsunami”.