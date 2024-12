361magazine.com - La Wada cambia le regole del codice antidoping: cosa cambia per Sinner

La decisione dopo il caso dell’azzurro e di Iga SwiatekIl caso Jannike quello della numero uno al Mondo femminile Iga Swiatek riaprono la questione sui parametri di giudizio in termini di doping nello sport.E così a partire dall’uno gennaio 2027, lacambierà le normative aggiornando ilandidoping. La scelta, quindi non impatta sull’eventuale provvedimento che verrà dato al numero uno al Mondo, ma di certo fa capire come qualstiando e i segnali possono solo che essere positivi.Leggi anche:verso il 2025: “Natale? Spero in famiglia e niente Sanremo” Il numero uno al mondo, è in attesa di sapere quale sarà la decisione del Tas. Giorni fa, il numero uno dellaaveva parlato dei recenti casi e detto: “Oggi esiste un problema di contaminazione. Questo non significa che ci siano più casi del genere rispetto al passato, il fatto è che i laboratori sono più efficienti nel rilevare anche quantità infinitesimali di sostanza.