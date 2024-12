Bergamonews.it - Inaugurata la nuova ala del Centro Enfapi realizzata grazie ad un maxi investimento di Confindustria Bergamo

Treviglio.ufficialmente laala didattica neldi formazione del consorziodi Treviglio che consente l’ampliamento dell’offerta formativa a sostegno di un’area strategica per lo sviluppo dell’intera provincia. Ilintervento è il quarto di una serie di operazioni condotte da, tramite Servizi, a partire dal 2001, con l’acquisto del primo immobile a Treviglio, a cui sono seguiti negli anni ampliamenti e ristrutturazioni.Laala,in seguito alla ristrutturazione di un edificio preesistente in disuso vicino alla sede di via Pietro Nenni 4, è stata completata a fine dicembre 2023 e da settembre 2024 accoglie gli studenti, che oggi possono contare su aule e laboratori aggiuntivi per circa 900 metri quadri,a uncomplessivo di 2 milioni di euro fra acquisizione e ristrutturazione.