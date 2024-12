Ilfattoquotidiano.it - I ladri provano a sfondare una porta di una villetta, i frammenti di vetro feriscono un 15enne: “Ha paura, non riesce più a dormire”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una tranquilla serata si è trasformata in un incubo per una famiglia di Cappelletta di Noale, in provincia di Venezia. Sabato 7 dicembre, poco dopo le 23, duehanno cercato di introdursi in unadi via Santa Margherita, causando anche il ferimento di un ragazzo di 15 anni dopo aver rotto ildi una. La vicenda è raccontata dai giornali locali.La famiglia era da poco rientrata a casa dopo una serata fuori, lasciando luci accese per scoraggiare eventuali malintenzionati, visto che recentemente nella zona si erano verificati altri furti. Intorno alle 23:10, mentre erano a letto, il figlio minore ha notato due figure sospette fuori dallad’ingresso. Ha subito avvisato il padre, che ha tentato di allontanare ifacendo rumore e urlando dall’interno. Nonostante ciò, i malviventi hanno proseguito nel loro tentativo di entrare, sfondando ildellacon un oggetto contundente.