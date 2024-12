Dilei.it - Guida semiseria al sesso a casa con i tuoi a Natale

è sinonimo di famiglia, lo sappiamo. E questo significa chesarà spesso invasa da parenti, amici, lontani zii e cugini affettuosi. In questo marasma di abbracci, scambio di regali e grandi abbuffate, come stare in compagnia del tuo partner inquando ci sono i(o i suoceri)?Vari studi riportano che durante le feste natalizie c’è più desiderio e più voglia di fare: spesso questa tendenza capita perché l’umore risente della stagione, con poco sole e molto freddo, il corpo rilascia meno melatonina e serotonina. Quindi, come “antidoto” a questo clima grigio, si tende a fare più, per scaldare (è proprio il caso di dirlo) l’ambiente. Quindi, come si faincon i parenti?Silenzio, facciamo!Missione impossibile? No. Farein modo silenzioso è il modo migliore per non rinunciare all’intimità quando si vive ancora incon i genitori.