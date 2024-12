Tvzap.it - Federica Pellegrini e la spiacevole rivelazione su “Ballando”: “Io me ne tiro fuori”

Leggi su Tvzap.it

Personaggi tv. “Me ne”:, lasu “” –ha deciso di rompere il silenzio sulla sua esperienza acon le stelle. In un’intervista concessa a La Stampa l’ex nuotatrice ha parlato del suo rapporto con la giuria, il suo compagno di ballo Angelo Madonia e ciò che è successo al professionista, che è stato allontanato dal programma. La Divina ha dichiarato di aver voluto partecipare alla trasmissione, pensando che potesse essere un momento di svago dopo mesi in cui si era dedicata completamente a sua figlia. ( dopo le foto)Leggi anche: Mariotto, cos’è successo dopo il tapiro di “Striscia”: il retroscena scottanteLeggi anche: Sanremo a pagamento? Il comunicato ufficiale fa chiarezzae lasu “”: “Io me ne”Acon le stelle Angelo Madonia è stato cacciato perché era troppo concentrato su un flirt con un’altra concorrente, Sonia Bruganelli, l’ex moglie di Paolo Bonolis: «Appunto, il gossip riguarda lei.