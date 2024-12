F1 | Ferrari annuncia un accordo pluriennale con Andretti

Leggi su Sportface.it

Lahato quest’oggi una partire dal 2026 conFormula Racing LLC per la fornitura di power unit e cambi alla scuderia guidata da TWG Global e General Motors, a condizione che la casa statunitense di Indianapolis riceva conferma scritta dalla F1 e che dunque la sua iscrizione al Campionato FIA di Formula 1 del 2026 venga accettata e approvata. Come rende notoin un comunicato, l’è visto come una mossa strategica per entrambe le parti, poiché permette adi espandere la sua influenza nel campionato di F1 e addi beneficiare della tecnologia avanzata e dell’esperienza della casa di Maranello.con l’obiettivo F1Attiva già dal 2014 nella Formula E, lapunta dunque con decisione ad entrare anche nel mondo della Formula Uno.