Dusko Ivanovic rivoluziona la Virtus | nuove strategie e sfide in Eurolega

Una maggiore tolleranza agli errori, utilizzo del doppio playmaker in campo per quasi tutta la partita e una difesa intensa. La mano disullasi è già vista domenica a Milano e sono bastati questi primi cambiamenti per evitare che la squadra inciampasse negli errori di sempre, vale a dire quello di staccare la spina nell’ultima parte della gara cedendo il pallino del gioco agli avversari. Le dimissioni di Luca Banchi fanno ancora notizia all’interno dell’ambiente bianconero anche perché si prestano ad alcune dietrologie che non trovano riscontro nella realtà. Il coach grossetano ha dovuto fare i conti con una serie di questioni che hanno minato l’esito delle gare e in particolare ve ne sono due che, probabilmente, hanno una importanza superiore rispetto alle altre e riguardano lo stato di forma di Daniel Hackett e Andrejs Grazulis.