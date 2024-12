Sport.quotidiano.net - Divisione 2. Pallacanestro Grosseto, prova di carattere sul parquet del Baloncesto

Torna alla vittoria lanel torneo di2. La formazione di coach Ingenito sbanca 61-55 il campo delFirenze con una prestazione arcigna. Continua la striscia positiva della formazione biancorossa in trasferta che soffre ma s’impone a Firenze in casa del. Primo quarto in avvio con qualche esitazione che lascia un meno sette sul referto a favore dei fiorentini e 17-10 di parziale. Poi sale in cattedra lacon più sfrontatezza e cambia vento nel secondo quarto: incursioni in attacco, giocate imprevedibil e un Tinti in grande forma (top score con 20 punti), servono a chiudere in vantaggio il secondo quarto per 21-13. Al rientro della pausa lunga il ritmo non cambia, con i padroni di casa che non riescono a domare i maremmani e arginare le triple di Bambini, uscito poi per infortunio.