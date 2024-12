Linkiesta.it - Con la débâcle siriana crollano i sogni di egemonia dell’Iran sul Medio Oriente

La fine del regime siriano di Bashar al Assad, nella notte fra il 7 e l’8 dicembre, è un duro colpo per l’Asse della Resistenza. L’ennesimo nell’ultimo anno. Il castello di carte realizzato dalla Repubblica Islamica insta venendo giù pezzo dopo pezzo. Alle difficoltà di Hamas ed Hezbollah nel conflitto con Israele, ora si aggiunge lae non si escludono ulteriori crepe nei prossimi giorni. Siamo forse al tramonto dell’epoca in cui l’asse filoiraniano rappresentava la forza più influente nella regione. E adesso Teheran è sempre più isolata in.«Al momento, gli unici membri dell’asse iraniano rimasti intatti sono i gruppi Hashd Shabi in Iraq e gli Houthi nello Yemen, entrambi sottoposti a forti pressioni interne, specialmente i primi», spiega a Linkiesta Alex Vatanka del Middle East Institute.