Caso Sinner, adesso la Wada fa retromarcia: le novità nel codice antidoping che sarà in vigore dal 2027

“Quello che dobbiamo comprendere è se siamo pronti ad accettare il microdosaggio e dove sia giusto fermarsi”. Detto, fatto: lasta lavorando a un nuovo, cheindal. E la granderiguarda i casi come quello di Jannik: le nuove regole del doping mondiale, infatti, dovranno prevedere una soglia sotto la quale la presenza di alcune sostanze nonconsiderata una violazione.Il-Clostebol, insomma, ha fatto scuola. Il rischio sospensione per l’altoatesino è ancora presente e sappiamo già che almeno fino al 11 febbraio non si avrà alcuna. Per la positività al Clostebol l’azzurro è stata già giudicato innocente dall’Itia, ma come noto finirà davanti al Tas di Losanna per via del ricorso presentato proprio dalla. L’agenzia mondiale anti-doping, quindi, da una parte chiede di sanzionarementre dall’altra fae lavora a un nuovoche non consideri questi casi come una violazione delle regole sul doping.