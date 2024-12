Lapresse.it - Brasile, il presidente Lula operato per emorragia intracranica

Ilbrasiliano Luiz Inacioda Silva è ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico per un’. Lo ha reso noto l’ospedale Sirio-Libanes in un comunicato. L’intervento è stato eseguito dopo che il 79enne aveva avvertito dei mal di testa che i medici ritenevano essere il risultato di una caduta in casa avvenuta a ottobre. Il leader brasiliano ha viaggiato dalla capitale Brasilia per essere curato a 1.000 chilometri a sud, a San Paolo. Ora sta “bene, sotto monitoraggio in un letto di terapia intensiva”, dopo che l’è stata drenata.